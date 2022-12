Condamnation de Quatennens : "Cela ne l'empêche pas de pouvoir réintégrer l'Assemblée", assure son avocate

"Le sentiment d'Adrien Quatennens, c'est que cette peine est un avertissement solennel." Le député Insoumis avait reconnu publiquement avoir mis une gifle à sa femme dans un contexte de séparation. Il a accepté, ce mardi matin, la peine proposée par le procureur, à savoir quatre mois de prison avec sursis et 2.000 euros de dommages-intérêts pour "préjudice moral".

"Le sentiment de monsieur Quatennens, c'est que cette peine est un avertissement solennel. Celui d'un homme dont on sait qu'il ne reviendra pas devant la justice. Celui d'un homme dont on sait qui il est et dont on sait qu'il n'est pas un violent dans son couple", a déclaré son avocate, Me Jade Dousselin.

Elle poursuit : "C'est, je le répète, un avertissement solennel et cela ne l'empêche pas de pouvoir réintégrer l'Assemblée et poursuivre son mandat électif. Aucune décision n'a été prise en ce sens".

