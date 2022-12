INVITÉ RTL - Coupe du monde de rugby 2023 : "Favoris ? C'est un statut qu'on assume", confie Cameron Woki

Cameron Woki a connu une année 2022 très riche, toujours invaincu avec le XV de France et vainqueur du Grand Chelem, mais aussi un transfert dans l'été en passant de l'Union Bordeaux Bègles au Racing 92. Une transition qui a été un peu compliquée au début : "J'ai été très bien accueilli. Après, il faut appréhender un nouveau plan de jeu et une nouvelle ville, ça était un grand changement pour moi. Mais j'ai été très bien intégré au niveau du club qui a su me montrer beaucoup d'importance et de confiance."

Désormais, le deuxième ou troisième ligne du Racing 92 a déjà son regard tourné vers 2023 et la Coupe du Monde en France : "Favoris ? C'est un statut qu'on assume et qu'on a souhaité, mais il faut aussi rester humble et arriver prêt pour la coupe du Monde."

Cameron Woki est également revenu sur la chanson Freed From Desire de la chanteuse Gala qui est l'hymne du XV de France depuis quelque temps et qui semble l'être aussi pour l'équipe de France au Qatar : "J'espère que ça va leur apporter du bonheur, mais c'est vrai que cette chanson apporte beaucoup de chance, et elle continuera de nous accompagner dans la victoire." On l'espère pour la coupe du Monde 2023.

