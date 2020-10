publié le 20/10/2020 à 17:19

L'assassinat de l'enseignant Samuel Paty, tué vendredi 16 octobre par un terroriste devant le collège de Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, relance le débat sur la régulation des réseaux sociaux et, plus largement, sur les moyens dont disposent les autorités pour renforcer la répression contre la haine en ligne.

Pointées du doigt pour avoir servi de catalyseur à la vindicte publique menée à l'encontre du professeur d'histoire-géographie avant le passage à l'acte du terroriste, les plateformes sont à nouveau dans le viseur d'une bonne partie de la classe politique.

"Les choses ont démarré sur les réseaux sociaux et se sont terminées sur les réseaux sociaux (...) on doit arriver à mieux les encadrer", a affirmé dimanche le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Plusieurs pistes sont explorées pour cela.

Un "nouveau délit de mise en danger" sur internet ?

Invité à présenter la réponse du gouvernement à l'assassinat de Samuel Paty devant l'Assemblée nationale, mardi 20 octobre, le Premier ministre Jean Castex s'est dit favorable à la création d'un "délit de mise en danger par la publication des données personnelles".

"Nous ne pouvons plus nous résoudre à assister passivement au déchaînement de la haine sur les réseaux sociaux, a indiqué le chef du gouvernement. Cette majorité en avait déjà la conviction quand elle a eu le courage au travers la PPL de Mme Laetitia Avia de mettre les plateformes devant leur responsabilité de diffuseur".

Porté par la députée LaREM Laetitia Avia, le texte prévoyait d'obliger les plateformes à supprimer en moins de 24 heures les contenus haineux qui leur seraient signalés par les internautes sous peine de lourdes amendes.

Ses principales dispositions avaient finalement été censurées en juin par le Conseil constitutionnel qui craignait notamment que les obligations pesant sur les plateformes ne les poussent à "surcensurer" les contenus qui leur sont signalés sans les étudier, faisant peser un risque d'atteinte à la liberté d'expression.

"La censure du Conseil constitutionnel doit nous amener à reprendre ce sujet sous une autre forme", a estimé Jean Castex mardi. Le gouvernement entend ainsi "créer un délit de mise en danger par la publication de données personnelles".

Les contours de ce nouveau délit doivent encore être précisés. Mais il fait curieusement écho à l'article 226-22 du Code pénal, ont relevé des spécialistes du numérique. Un texte daté de 2002 qui prévoit de punir de 15.000 euros d'amende "le fait, par toute personne qui a recueilli (...) des informations nominatives dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces informations à la connaissance d'un tiers".

Le retour en force des dispositions censurées de la loi Avia

Le retour de la loi Avia sous une forme ou sous une autre est dans l'air du temps depuis quelques jours. La remise au goût du jour des principales dispositions du texte aurait été évoquée dès dimanche à l'Élysée avant le conseil de Défense. Dans un entretien au Parisien lundi, Laetitia Avia a indiqué qu'elle travaillait à la rédaction de nouveaux articles relatifs à "la modération des contenus haineux et la façon de mieux identifier leurs auteurs".



Selon la députée, des dispositions pourraient être intégrées au projet de loi de lutte contre séparatisme présenté en Conseil des ministres début décembre et recyclées au niveau européen à travers le Digital Services Act qui sera débattu en fin d'année pour limiter les pouvoirs des grandes plateformes numériques.



La loi Avia aurait cependant eu un intérêt très limité dans l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine. Les propos tenus par le parent d'élève et le prédicateur dans les vidéos qui ont mis le feu aux poudres ne relevaient pas de l'apologie au terrorisme, ni de l'appel à la violence et ne rentraient pas dans son périmètre.



Focalisé sur les obligations des réseaux sociaux, le texte ne comportait en outre aucune disposition qui aurait permis de poursuivre leurs auteurs ni même d'empêcher la circulation des vidéos sur les réseaux sociaux et sur les boucles de conversations privées WhatsApp.

Donner plus de moyens à la plateforme Pharos

L'attentat de Conflans a également amené le gouvernement à réfléchir au rôle de la plateforme Pharos et des moyens dont elle dispose. Créée en 2009 pour faciliter les signalements des contenus illicites par les internautes, cette plateforme gouvernementale traque depuis plus de dix ans les messages publiés sur les réseaux sociaux et sur Internet susceptibles de contenir des faits de pédophilie, pédopornographie, racisme, terrorisme, escroquerie etc. pour alerter ensuite les autorités compétentes.



Durant le weekend qui a suivi l'attentat de Conflans, Pharos a recueilli les signalements de plus de 80 messages de soutien au terroriste ce qui a donné lieu à des perquisitions au domicile de leurs auteurs et à des convocations par la police. Problème : le dispositif manque cruellement de moyens. Les dossiers sont traités par une trentaine d'enquêteurs qui doivent gérer des signalements en augmentation constante au fil des ans. L'an dernier, la plateforme a traité plus de 228.000 signalements, dont plus de 4.500 pour des faits de terrorisme.



En visite dans les locaux de la plateforme lundi, la ministre déléguée à la Citoyenneté Marlène Schiappa a promis "de voir comment on peut améliorer l'articulation entre les différents services" pour agir de façon plus efficace contre le "cyber-islamisme".



Le Premier ministre Jean Castex a assuré mardi vouloir "donner des moyens supplémentaires au ministère de l'Intérieur", sans plus de précisions. "Nos services de renseignement qui sont en première ligne sur ce sujet ont été confortés, réorganisés, comme jamais ils ne le furent, et nous allons passer la vitesse supérieure", a ajouté le chef du gouvernement qui a dit vouloir "affecter sans délai des renforts aux services chargés de surveiller sur les réseaux sociaux l'islamisme radical".

Une réforme de la loi sur la liberté de la presse ?

En parallèle, le gouvernement étudierait aussi la possibilité de s'attaquer à la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Selon le journal Le Monde, une réforme est à l'étude pour sortir de ce texte fondateur de la liberté d'expression les délits d'incitation à la haine afin de faciliter les moyens de poursuite de la Justice. L'idée serait de permettre la mise en œuvre de procédures plus rapides, telle que la comparution immédiate, et de mesures de sûreté, comme le contrôle judiciaire et la détention provisoire.