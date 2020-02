publié le 12/02/2020 à 18:55

Ce mercredi 12 février, des rubans rouges et blancs de signalisation et des barrières bloquent l'accès à la station service et au lavage auto des Lilas. C'est là que, la veille vers 15 heures 30, Amadou, un père de famille attend au volant de son VTC pour le passer sous les rouleaux.

Le chauffeur de 35 ans s'agace et sort de sa berline noire lorsqu'il aperçoit un autre automobiliste tenter de doubler tout le monde. Une dispute éclate entre les deux hommes. Abdulaye, le grand frère de la victime, a raconté la scène pour RTL.

"Il s'est interposé en lui disant 'non, vous ne passez pas devant moi, vous faîtes la queue comme tout le monde', explique-t-il. Ils sont disputés, le mec est allé chercher un couteau, l'a poignardé dans le bas ventre et il est tombé. Après le travail des secours, ils n'ont pas pu le réanimer."

"C'est une histoire de faire la queue tout simplement, pour une place, poursuit-il, et finalement les conséquences sont dramatiques. Je suis complètement anéanti et l'injustice elle est énorme, inqualifiable."

L'agresseur prend la fuite avant d'être interpellé puis placé en garde à vue mardi soir. Il s'agit d'un trentenaire originaire d'une commune voisine et connu des services de police. Ce geste, pour une simple place dans une file d'attente pourrait coûter très cher à cet homme : jusqu'à 30 ans de prison.

À écouter également dans ce journal

Justice - Patrick Balkany vient de sortir de la prison parisienne de la Santé, où il était incarcéré depuis le 13 septembre. La cour d'appel de Paris a ordonné quelques heures plus tôt sa mise en libertépour raisons de santé.



Politique - Après avoir présidé un Conseil de défense écologique, Emmanuel Macron est attendu ce mercredi soir au pied du mont Blanc pour annoncer des mesures en faveur de l'écologie et de la biodiversité, enjeux des prochaines échéances électorales.



Cinéma - À deux semaines de la cérémonie des César, des associations demandent dans une lettre ouverte aux votants de cesser leur "hypocrisie" après la nomination de Roman Polanski dans 12 catégories.