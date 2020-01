publié le 15/01/2020 à 13:04

Une nouvelle agression contre un membre des forces de l'ordre a été recensée en France. Un policier a été agressé dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 janvier au Blanc-Mesnil, en Seine-Saint-Denis, après une course-poursuite avec le conducteur d'un scooter. Une enquête pour "tentative d'homicide volontaire" est ouverte, annonce le parquet de Bobigny.

Selon nos confrères de BFMTV, les faits se sont produits peu après 20h, alors que deux policiers tentent de contrôler un homme circulant à scooter et qui venait de commettre plusieurs infractions. Le suspect, refusant d'obtempérer, fait le choix de poursuivre sa route et les policiers enclenchent alors une course-poursuite. L'un deux parvient à le retrouver mais, dans la course, sa moto entre en collision avec le scooter et les deux hommes tombent à terre.

Selon une source policière, le fonctionnaire de police aurait alors été encerclé par plusieurs individus, dont l'un armé d'un bâton, et été violenté. Le policier tente alors de se défendre et aurait tiré sur son agresseur. Il a ensuite été secouru par son collègue puis transporté jusqu'à l'hôpital de Bondy. Aucune interpellation n'a eu lieu jusqu'à présent selon le parquet de Bobigny. Une enquête pour "violence par personne dépositaire de l'ordre public" a par ailleurs été confiée à l'IGPN.