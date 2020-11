publié le 20/11/2020 à 08:20

Au quatrième jour du procès pour le meurtre de sa femme Alexia, Jonathann Daval s'est enfin livré devant les assises de Haute-Saône à Vesoul jeudi 19 novembre. L'informaticien a reconnu qu'il avait bien voulu donner la mort à son épouse. Jusqu'ici il affirmait qu'il ne l'avait pas tuée intentionnellement.

Mais du côté des parents de la jeune femme, on continue à réclamer la vérité, une autre vérité qui reste à prouver. Une demande que ne comprend pas l'avocat de Jonathann Daval, Maître Randall Schwerdorffer : "Je crois qu’il a tout dit, qu’est-ce qu’on veut de plus ? Il n’essaie pas d’atténuer sa responsabilité", explique l’avocat. "Il faut que les familles l’acceptent, on n’ira pas plus loin", estime Me Schwerdorffer.

Jonathann Daval sera interrogé encore ce vendredi, avant les premières plaidoiries, mais le verdict devrait être repoussé à samedi car les débats ont pris du retard.

