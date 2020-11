Confinement : quand et où pourra-t-on acheter son sapin à Noël ?

publié le 18/11/2020 à 13:08

À un mois des vacances de fin d'année, le ministre de l'Agriculture l'a annoncé : les fleuristes pourront vendre des sapins de Noël dès le vendredi 20 novembre. Les sapins étaient déjà disponibles à la vente dans les grandes surfaces, les magasins de bricolage et les jardineries.

Il sera aussi possible d’acheter son sapin sans avoir à le commander au préalable, précise Julien Denormandie au micro de RMC. "La filière s’organise, l’ensemble des producteurs sont à pied-d’œuvre et il sera possible pour chacun de nos concitoyens d’avoir accès à ces sapins à partir du 20 novembre".

C'est une victoire pour les fleuristes en effet, comme l'a confirmé le ministre en soulignant une mesure "très importante pour les Français, pour les familles, pour les enfants", mais aussi "pour toute une filière". L'Obs rappelle qu'un décret gouvernemental sera prochainement publié.