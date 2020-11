publié le 18/11/2020 à 18:42

Plusieurs membres de la famille d’Alexia, tuée en octobre 2017, ont témoigné au procès de Jonathann Daval, ce mercredi 18 novembre. Après le père d'Alexia ce matin, sa mère et sa soeur sont venues à la barre, au palais de Justice à Vesoul (Haute-Saône). Elles ont livré un nouveau combat pour la vérité.

Chacune à sa manière a préparé soigneusement son intervention. Isabelle Fouillot a lu une carte envoyée par Alexia à Jonathann pour la Saint-Valentin en 2013, huit après leur rencontre. "Pour t’avoir regardé un jour, le sens de ma vie a changé. Tu es un être atypique, aussi gentil que diablotin. J’ai besoin de tes bras, de tes mains et de tes yeux. Si tu m’aimes, prends soin de moi", a rapporté la mère d’Alexia.

"Est-ce que ce sont les paroles d’une personne écrasante ?", a-t-elle ensuite demandé. "Je ne supporte pas ce que tu t'acharnes à faire depuis trois ans Jonathann. C’est par tes mensonges que tout est arrivé. (...) Si tu nous as aimé un jour, comment as-tu pu faire ça ?", a-t-elle poursuivi.

Chez Jonathann, le mensonge était un art de vivre Stéphanie Gay, la soeur d’Alexia lors du procès de Jonathann Daval, le 18 novembre 2020. Partager la citation





Dans un autre genre, Stéphanie Gay, la soeur d’Alexia, a livré un témoignage brillant, une défense de sa soeur qui souffrait comme elle pour essayer d’avoir un enfant. "C’est elle la victime", rappelle Stéphanie, "c’est elle qui a été tabassée, étranglée, brûlée".

"Ma soeur était seule : Jonathann ne l’a jamais accompagnée à l'hôpital pour la PMA ou pour signer l’achat de la maison (...). Il disait qu’il travaillait alors qu’il allait voir sa mère", a-t-elle poursuivi. Et de renchérir : "Ma soeur était seule et on a découvert après le meurtre, que chez Jonathann, le mensonge était un art de vivre".

À écouter également dans ce journal

Vaccin - Alors que les derniers résultats cliniques rapportent que le vaccin Pfizer est efficace à 95%, la défiance s’installe : moins d’un Français sur deux envisage de recevoir un vaccin contre le coronavirus, selon un sondage.

Black Friday - Mercredi 18 novembre, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a demandé aux acteurs de la distribution le report de l'opération promotionnelle Black Friday, prévue le 27 novembre.

Glottophobie - La discrimination aux accents bientôt punie par la loi ? Le député de l'Hérault Christophe Euzet a déposé ce mercredi 18 novembre à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour pénaliser la glottophobie.