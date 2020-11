publié le 21/11/2020 à 15:43

Plusieurs manifestations d'associations de défense des droits de l'Homme sont prévues ce samedi 21 novembre à Montpellier, Rennes, Marseille, Paris ou encore à Lille pour protester contre le très controversé article 24 du projet de loi Sécurité globale. Ce dernier a été adopté vendredi 20 novembre en première lecture par l'Assemblée nationale, avec quelques garde-fous ajoutés par le gouvernement face à la polémique.

Ce texte vise à pénaliser la diffusion d'images malveillantes des forces de l'ordre. Le gouvernement précise toutefois que l'amendement, qui réécrit cet article, assure préserver la liberté d'informer. Malgré cela, de nombreux journalistes, collectifs de défense des droits humains et partis politiques de l'opposition estiment que la loi sur la Sécurité globale est toujours liberticide.

Un millier de manifestants se sont rassemblés sur la place de la République de Lille. Parmi eux, Gérard Minet, secrétaire régional de la Ligue des Droits de l'Homme. "L'objectif est de faire que les citoyens ne voient rien, n'entendent rien et surtout ne disent rien. Si on met des drones, si on interdit de photographier les policiers, si on empêche les manifestations dans le centre-ville et si on les détourne dans les quartiers où il n'y a personne, il est évident que ce qui est en jeu c'est qu'on veut casser le droit à l'information, le droit à la protestation et le droit à la manifestation", précise-t-il.

Pour le représentant des Droits de l'Homme, "l'amendement de Darmanin pour changer l'Article 24 ne change rien à l'intention qui est celle de casser le mouvement démocratique." Une autre manifestation a été prévue place du Trocadéro à Paris ce samedi à partir de 14h30.