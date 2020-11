publié le 20/11/2020 à 13:41

C'était un face-à-face intime et douloureux, sans doute le moment le plus fort du procès de Jonathann Daval devant les assises de la Haute-Saône, ce vendredi 20 novembre. Pour la première fois, l’accusé a dialogué avec Isabelle Fouillot. Entre le meurtrier présumé de sa femme Alexia et sa belle-mère, il y avait encore quelque chose qui ressemblait à de l’amour.

"J’ai perdu Alexia, je vous ai perdu, j’ai perdu toute ma vie", a dit Jonathann à sa belle-mère, qui lui a demandé "pourquoi [il] n’était pas venu [les] voir" pour parler des problèmes qu’il avait avec Alexia. "Lâche-toi, tu sais que c’est la dernière fois qu’on se parle, j’ai besoin de savoir", lui a imploré Isabelle Fouillot. Jonathann Daval, qui a reconnu avoir étranglé sa femme avec intention de la tuer, s’est expliqué : "Il y avait trop de choses, je voulais fuir la situation, encore fuir", a-t-il admis.

Au milieu d’une salle entièrement silencieuse, Isabelle Fouillot a jugé que les excuses de son gendre étaient "trop peu". "J’en attendais plus, je te souhaite un bon séjour en prison", lui a-t-elle asséné.

Les audiences ont pris du retard. Le verdict sera rendu samedi en fin d'après-midi ou ce vendredi en début de soirée, après les réquisitions de l'avocat général et les plaidoiries de la défense.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Le tueur en série Michel Fourniret, 78 ans, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de sept femmes et soupçonné de plusieurs autres crimes, a été hospitalisé vendredi après avoir fait un malaise dans sa cellule.



Santé - Conséquence du confinement et des gestes barrière, les épidémies saisonnières, hors Covid-19, ont presque disparu. On compte deux fois moins de gastro-entérites et quatre fois moins de grippes que l'an dernier à la même époque. 10 millions de Français se sont déjà fait vacciner contre la grippe saisonnière.



Économie - Le gouvernement envisage d'avancer la date de réouverture des commerces non-essentiels, du 1er décembre au 28 novembre. Le protocole sanitaire prévoit une surface de 8m2 par client. Les magasins pourraient aussi être ouverts tous les dimanches de janvier.