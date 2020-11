publié le 19/11/2020 à 08:33

Coup de théâtre au procès de Jonathann Daval. En plein interrogatoire, mercredi 19 novembre, l'informaticien a perdu connaissance. Une défaillance bien compréhensible, selon son avocat Maître Randall Schwerdorffer.

"L'audience a été très longue. Des témoignages très forts, très signifiants. On a eu celui d'Isabelle Fouillot, qui n'a pas du tout laissé indifférent Jonathann Daval. Je pense qu'avec la fatigue, la chaleur… Jonathann fait trois heures de route par jour. C'est compliqué. Il dort très peu. Tout ce qu'on souhaite, c'est que ce soit un simple malaise vagal. On verra si on peut reprendre l'audience normalement. Ce qui serait souhaitable pour tout le monde. Parce qu'à un moment, il faut sortir de cette affaire, il faut qu'elle soit jugée", a déclaré l'avocat de Jonathann au micro de RTL.

Les débats ont été suspendus jusqu'à ce jeudi matin. Jonathann Daval aurait fait un simple malaise vagal. Son état de santé n'est pas très inquiétant. Juste avant ce malaise, il avait présenté des excuses pour ses mensonges sur le meurtre de sa femme Alexia.

Les médecins ont donné leur eu vert pour la reprise du procès ce vendredi 19 novembre.

À écouter également dans ce journal

Consommation - Les commerçants réclament la réouverture des magasins le 27 novembre pour le Black Friday, qui a déjà un peu commencé sur Internet. Bruno Le Maire a répondu "non" et a demandé aux distributeurs de décaler la date du Black Friday.

International - De nouvelles manifestations ont eu lieu mercredi en Pologne pour le droit à l'avortement, remis en cause fin octobre par le Tribunal constitutionnel, qui a interdit l'IVG en cas de malformation grave du fœtus.



Football - La Belgique a battu le Danemark 4-2 mercredi soir et a décroché le dernier billet disponible pour le "Final Four" de la Ligue des Nations, composé, du coup, de la France, l'Espagne, l'Italie et des Diables Rouges.