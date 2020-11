publié le 19/11/2020 à 13:25

Jonathan Daval est de retour dans le box des accusés devant les Assises de la Haute-Saône ce jeudi 19 novembre. Mercredi, il avait blêmi avant de s'effondrer au bout de trois quarts d'heure d'interrogatoire. Les questions reprendront dans l’après-midi, après que le matin l'accusé a dû entendre le portrait qu'a fait de lui l'expert psychiatre, celui d'un homme avec deux personnalités.

Sixième enfant de sa famille, Jonathann grandit en étant complexé au collège, développant des tocs, comme se laver les mains des dizaines de fois par jour. L’expert se demande même s’il n’a pas eu des traumatismes de type sexuels dans sa toute petite enfance.

Jonathan est une personnalité timide, effacée, et il est étonné lorsque c’est Alexia, "cette jolie fille", qui l’embrasse le premier soir après leur rencontre. Le couple s’entend bien mais très rapidement, les problèmes d’entente surviennent, et aboutissent à l’impuissance de Jonathann. Il se décrit à l’expert comme solitaire, soumis, se laissant facilement dominer, comme un lâche.

Une personnalité caméléon

Mais il y a deux hommes juxtaposés en lui. L’homme timide et esseulé, et celui qui est méticuleux, maniaque, avec des accès dominants. Les deux personnages ne vont jamais se croiser, ce que l’expert psychiatrique appelle un "faux self ". Comme si Jonathann Daval lui-même n’existait pas. C’est pour cela qu’il s’adapte à tout, et à tous.

C’est une personnalité caméléon, il réagit comme il pense qu’on voudrait qu’il réagisse. Gendre idéal quand il est dans sa belle-famille, mari qui se plaint d’Alexia quand il voit sa mère en cachette. Ce genre de personnalité développe un certain sens de la manipulation pour s’adapter aux gens et aux circonstances, pour effacer la mauvaise image qu’il a de lui.

Ainsi, cette personnalité ne supporte pas la rupture, et c’est quand il est mis devant ses responsabilités que ces deux facettes tentent de se retrouver physiquement, que ça se passe mal. Pour l’expert c’est comme ça qu’est intervenu le malaise mercredi, quand Jonathann a dû s’expliquer.

