publié le 25/09/2020 à 13:36

Une professeure des écoles a été mise en examen pour harcèlement sur mineur et placée sous contrôle judiciaire après le suicide d'une collégienne âgée de 11 ans, dans le Val-d'Oise. Les faits remontent à juin 2019 et les parents de la fillette se battent aujourd'hui pour faire reconnaître la responsabilité de la professeure de français.

"Ça aide à aller de l'avant en sa mémoire. C'est reconnaître ce qu'elle a vécu", confie sa mère sur RTL ce vendredi 25 septembre. Elle raconte le calvaire de sa fille Evaëlle au quotidien. "Tous les jours à peu près elle se prenait une claque sur la tête. Quand on lui a demandé pourquoi elle nous avait rien dit, elle m'a répondu : 'Je m'y suis fait'", explique la mère de la collégienne harcelée. Elle assure qu'il y a eu "d'autres incidents physiques, d'insultes et de mise en situation d'humiliation qu'elle a vécu".

"C'est dur de se dire qu'elle a vécu tout ça toute seule. Pourtant on a essayé d'être là pour la soutenir, pour essayer d'en parler avec elle", confie des sanglots dans la voie la maman de la collégienne de 11 ans. Elle raconte le courage de sa fille qui allait tous les matins à l'école sans jamais confier sa douleur.

