Brigitte Macron a écrit une lettre de sa main à Loukas, un collégien de 11 ans. Scolarisé dans un établissement à Carbonne près de Toulouse, Loukas subit le harcèlement de ses camarades à longueur de journée.

Harcelé par des enfants plus âgés que lui, le jeune collégien a déjà raté plus d'un mois d'école. Le jeune garçon a craqué vendredi 17 janvier et a téléphoné à son père pour qu'il vienne le chercher. "J'ai appelé mon papa dans les toilettes, je pleurais, je lui ai demandé de m'enlever de l'école" confie Loukas à La Dépêche.



Les parents du collégien réclament un changement d'établissement depuis le 17 octobre 2019, et cela sans succès. Le dossier n'avançant pas, la maman de Loukas demande désespérément de l'aide à la Première dame en lui écrivant un mail. Dans son message la maman raconte le calvaire que vit son fils depuis le premier jours d'école.

"J'ai frappé à toutes les portes. J'étais de plus en plus inquiète pour mon fils, j'avais peur qu'il mette fin à ses jours" confie la mère de famille au quotidien. Sans penser avoir de retour de la Première dame, elle reçoit pourtant quelques jours plus tard une lettre signée de la main de Brigitte Macron.

"Je mesure le désarroi des parents qui, comme vous, doivent faire face à la détresse de leurs enfants. J'entends vos inquiétudes légitimes et je comprends vos attentes (...) C'est pourquoi j'ai demandé que vos préoccupations soient signalées à Jean-Michel Blanquer, ainsi qu'au recteur de l'académie de Toulouse" peut-on lire dans le courrier de la femme d'Emmanuel Macron.

Et on peut dire que l'aide de Brigitte Macron a porté ses fruits puisque quelques jours après la réception de ce courrier, le 20 janvier, le rectorat a donné son accord pour que Loukas soit transféré dans un autre collège.



"J'espère sincèrement que Loukas poursuive sa scolarité dans la sérénité qu'il mérite" écrit la Première dame, qui a su trouver les mots adéquates pour rassurer la famille. Dans peu de temps le jeune garçon pourra reprendre sa scolarité dans un nouvel établissement, loin du harcèlement qu'il a subit.