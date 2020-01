publié le 23/01/2020 à 13:54

Tout commence par une vidéo tournée en direct samedi 18 janvier sur les réseaux sociaux où Mila, 16 ans, se filme en train de chanter. Elle se fait alors draguer ouvertement. La jeune fille repousse les avances et se fait insulter. Traitée de raciste, Mila s'emporte et critique la religion du jeune homme : "Je déteste la religion, le Coran, il n'y a que de la haine là-dedans", dit-elle face caméra.

En quelques heures, sa vidéo fait le tour des réseaux sociaux et déclenche un déferlement de haine. La jeune fille, scolarisée en seconde dans le nord de l'Isère, reçoit des milliers de menaces de mort et de viol. Son adresse et le nom de son établissement sont dévoilés.

Depuis lundi 20 janvier, Mila ne va plus au lycée. Elle a porté plainte et le parquet de Vienne a lancé une enquête. Selon le procureur de la République, Jérôme Bourrier, les propos de Mila ne laissent pas penser à une provocation à la haine. Des investigations plus techniques ont été lancées par la brigade de cybercriminalité pour l'ensemble des menaces de mort qu'elle a reçues.

À écouter également dans ce journal

Intempéries - La tempête Gloria touche à sa fin mais près de 2.000 habitants ont dû être évacués dans les Pyrénées-Orientales et dans l'Aude où la "vigilance rouge crue" est maintenue par Météo-France.

Nantes - Pour protester contre la réforme des retraites, les avocats du barreau de Nantes ont procédé ce jeudi 23 janvier à un dépôt massif de demandes de mise en liberté.

Canada - Les recherches se poursuivent au Québec pour retrouver les cinq Français portés disparus depuis mardi 21 janvier dans le nord du pays après une excursion en motoneige qui a mal tourné et provoqué la mort d'un guide canadien. Des rescapés témoignent.