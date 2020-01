publié le 23/01/2020 à 06:52

"Je m'appelle Shlomo Balsam, je suis un vieux monsieur." Cet ancien titi parisien, casquette sur la tête, entraîne les visiteurs dans un lieu de mémoire : Yad Vashem. "Regardez le toit, il est fait de verre donc on voit la lumière. Le premier ordre que je vous donne, les amis, c'est que même dans la plus grande obscurité, toujours il y a un rayon de lumière. Mais vous allez voir qu'on va rencontrer beaucoup d'obscurité" explique-t-il.

Pour se plonger dans cette obscurité, Shlomo mêle la grande Histoire à la petite : "Il y a 60.000 Juifs qui ont réussi à venir en Palestine. Parmi les 60.000 il y a la plus belle jeune fille au monde, c'est ma maman. Ma mère est Palestinienne, elle est arrivée en 1936."

Les marches de la mort, l'évacuation des camps, et un dernier ordre de Shlomo devant les photos des disparus de la Shoah. "L'ordre est le suivant : on revient à la vie, dit-il avant de poursuivre, un jour quand j'étais petit j'ai dit que je comprenais pas parce que je n'avais pas de pépé et de mémé. Et je raconte ça à un groupe allemand. Là, il y a un Allemand de 40-50 ans qui éclate en sanglots, il m'embrasse et me dit : 'j'ai la même histoire que toi'. Il a découvert à l'âge de 15 ans que ces deux grands-parents étaient nazis. Et il m'a dit : 'tu vois, Shlomo, tu es un homme sans pépé et je suis un homme sans pépé mais tous les deux on doit construire un nouveau monde. "

