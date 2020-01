Antisémitisme : plus d'un tiers des juifs de France se sentent menacés

publié le 20/01/2020 à 21:24

Face à la montée des actes antisémites ces dernières années, les juifs de France ont de plus en plus peur pour leur avenir, que ce soit pour des questions cultuelles, culturelles ou même économiques. Selon une étude de l'Ifop pour Fondapol et AJC Paris, un Français de confession ou de culture juive* sur deux a déjà envisagé de quitter le pays.

Sur les 52% de juifs de France qui ont pensé à partir, 21% ont avancé des craintes concernant l'avenir de la communauté juive, 12% ont donné des raisons économiques et 6% des raisons culturelles. Mais le contexte social actuel joue également : 13% ont expliqué avoir des craintes pour l'avenir de la France.

Globalement, près d'un tiers (34% exactement) des Français de confession ou de culture juive se sentent menacés au quotidien en raison de leur appartenance religieuse.

Le sentiment que l'antisémitisme a augmenté en France ces dernières années est commun aux Français de confession ou de culture juive et à ceux du grand public**, interrogés dans le cadre de ce sondage, 77% et 53% respectivement.

Au sein de la communauté juive, 44% des sondés trouvent aussi que la situation en matière de sécurité a empiré par rapport à l'an dernier.

*L'enquête a été menée auprès d’un échantillon de 505 Français se déclarant de confession juive ou ayant au moins un parent de confession ou de culture juive, extrait du cumul d’échantillons correspondant à un total de 33.670 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

**L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1.027 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.