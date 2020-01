publié le 23/01/2020 à 07:08

La tempête Gloria continue de frapper le sud de la France. L'Ariège et la Haute-Garonne ont à leur tour été placées en vigilance orange crues et inondations. Les départements des Pyrénées-Orientales et de l'Aude restent en vigilance rouge.

Jean-Sébastien Boucard, sous-préfet des Pyrénées-Orientales, indique au micro de RTL que 1.500 habitants ont été évacués mercredi 22 janvier, 23.000 foyers sont privés d'électricité et 40 routes départementales sont coupées. Mais le sous-préfet se veut tout de même rassurant : "Nous n'avons aucune victime à déplorer. Quelques éboulements ont touché des maisons mais il n'y a pas d'autres dégâts significatifs", explique-t-il. Ce jeudi 23 janvier, tous les transports scolaires ont été suspendus pour la journée et les écoles sont fermées au cas par cas.

Mais alors que la fin des pluies incessantes est prévue pour ce jeudi midi, Jean-Sébastien Boucard reste sur ses gardes : "Nous attendons des épisodes orageux qui vont refaire monter les crues du département. Nous sommes en vigilance", prévient-il. Le sous-préfet conseille tout de même à la population d'"éviter les déplacements inutiles car les routes sont très difficiles".

