publié le 14/08/2020 à 13:56

Le port du masque créé des tensions. Récemment, une infirmière se faisait agresser dans un bus de Seine-Saint-Denis parce qu'elle réclamait à deux adolescents qu'ils mettent leur masque. Aujourd'hui, on apprend que, le 23 juillet dernier, le chauffeur d'un tram de la métropole lilloise a lui aussi été attaqué pour les même motifs.

Les faits débutent quand un adolescent de 15 ans pénètre dans un tram à destination de Lille, il ne porte pas le masque, pourtant obligatoire. Très vite, il est turbulent et se dirige vers les autres usagers. Il enchaîne provocations et crachats au sol. Le conducteur sort de sa cabine pour calmer le jeune homme et lui demande de remettre son masque. Ce dernier refuse et menace de le frapper. Le conducteur lui demande alors de sortir du wagon, le garçon de 15 ans tente d'asséner un coup de tête une fois sur le quai. Manque de bol, le conducteur est professeur d'aïkido et s'est facilement défendu.

Le chauffeur reprend sa place mais l'adolescent remonte pour le narguer. Au terminus, il aurait même craché sur l'extérieur du tram. À l'issue du trajet, le conducteur rédige un rapport et porte plainte dans la foulée. Choqué, il est placé en ITT pendant 15 jours. L'adolescent a été arrêté ce mardi 12 août et comparaîtra le 30 septembre au tribunal de Lille.

