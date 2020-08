et Cassandre Jeannin

publié le 12/08/2020 à 18:21

Dimanche 9 août, six humanitaires français de l'ONG Acted, leur chauffeur et un guide touristique, tous deux nigériens, ont été tués par des hommes armés lors d’une excursion touristique au Niger. Les corps des victimes françaises seront rapatriés et Jean Castex présidera un hommage national vendredi, a annoncé Matignon ce mercredi 12 août.



Selon nos informations, la cérémonie, en cours d’élaboration, est prévue dès l’arrivée des corps des six humanitaires sur le sol français dans le salon d'honneur de l'aéroport d'Orly. Leurs parents sont encore en train de se concerter pour exprimer leur volonté aux autorités françaises.

A l’heure actuelle, c’est le Premier ministre, Jean Castex qui présidera l'hommage aux alentours de 16 heures. Matignon a confirmé sa présence à l’ONG Acted pour qui les six victimes travaillaient au Niger. Mais l’organisation espère toujours un retour d’Emmanuel Macron pour cet hommage national. L’Élysée n’a pour le moment pas encore répondu.

L'attaque, dénoncée comme "terroriste" par Niamey et Paris, est la première ayant visé des Français dans ce secteur.