publié le 15/03/2021 à 13:28

Y a-t-il d'autres victimes de Nordahl Lelandais ? Comme RTL le révélait ce lundi matin, le meurtrier présumé de la petite Maëlys et du caporal Arthur Noyer, pourrait aussi avoir croisé la route de Thomas Rauschkolb. Le corps du jeune homme de 18 ans avait été retrouvé sur les berges d'une rivière il y a 5 ans, près de Strasbourg. Et c'est le témoignage de l'ancienne compagne de Lelandais diffusé sur RTL qui a relancé le dossier.

Le 14 octobre 2019, cette ex-compagne témoigne sur RTL. Et à la question : "Avez-vous des doutes sur l'implication de Nordahl Lelandais dans une autre affaire ?", elle répond immédiatement : "Il y en a en tout cas une qui m'a interpellé, c'est celle de Thomas Rauschkolb en décembre 2015, où ce jeune a été retrouvé mort. Je me souviens qu'on a eu une violente séparation d'un mois à peu près. Ça a été très violent pour lui, il est très en colère contre moi. Il y a des similitudes avec l'état de frustration et de colère qu'il avait juste avant l'assassinat d'Arthur Noyer. En tout cas ça m'interpelle", avait-elle déclaré.

Maître Bernard Boulloud, l'avocat de la famille de Thomas Rauschkolb réagit : "Nous nous sommes inspirés de ces déclarations pour dire qu'il y a peut-être quelque chose à creuser et que c'est pourquoi il fallait rouvrir cette enquête."

Et après l'exhumation du corps du jeune homme, l'avocat attend beaucoup des résultats de l'autopsie : "Cette autopsie va permettre de savoir si les fractures que les experts légistes vont pouvoir constater ne sont pas la résultante de coups d'un objet contondant. On verra si elles nous orientent vers un meurtre ou pas". Il est désormais acquis que Nordahl Lelandais fréquentait la boîte de nuit proche de l'endroit où a été découvert le corps de Thomas Rauschkolb.

À écouter également dans ce journal

Justice - Le sénateur et ancien président du département socialiste Jean-Noël Guérini est jugé avec son frère, Alexandre, et neuf autres personnes pour "prise illégale d'intérêt" à Marseille à partir de ce lundi 15 mars. Le parquet l'accuse d'avoir mis en place un système clientéliste au service d'intérêts économiques privés.

Vaccination - Les pharmacies sont autorisées à vacciner depuis ce lundi 15 mars, mais les doses de vaccin manquent cruellement. Quant aux médecins libéraux, ils devront se contenter de 30.000 flacons d'ici la fin mars.

Coronavirus - La situation ne s'est pas améliorée ce week-end en Île-de-France. La courbe des nouvelles contaminations reste à la hausse. Le taux d'incidence a dépassé le seuil critique des 400 cas pour 100.000 habitants dans quatre départements franciliens : le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne, le Val-d'Oise et la Seine-Saint-Denis où le taux d'incidence s'approche de 500 cas pour 100.000 habitants.