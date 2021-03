publié le 15/03/2021 à 07:36

Le procès des frères Guérini s'ouvre à Marseille. Quand le sens des affaires et celui de la politique cheminent ensemble, cela se finit souvent devant les tribunaux. C'est le cas dans ce dossier dont l'instruction aura duré plus d'une décennie. Jean-Noël Guérini, ancien président socialiste du département des Bouches-du-Rhône comparait pour "prise illégale d'intérêt" au côté de son frère chef d'entreprise.

Un dossier tentaculaire où se mêlent intérêts publics et privés. Une enquête qui s'étale sur la période 2000-2010 quand Jean-Noël Guérini était au sommet de sa carrière politique. Rusé et prudent, ce Marseillais d'origine corse travaille constamment à ses réélections. Et dans son nombre, son frère, Alexandre, tente de transformer ce pouvoir politique en espèce sonnante et trébuchante. Comment ? En montant des sociétés spécialisées dans le traitement des déchets et en obtenant de fructueux marchés publics auprès des institutions amies de Jean-Noël.

Séducteur et intimidant, "Monsieur frère", comme on le surnomme souvent, se balade avec une arme de poing et manie les coups de pression comme personne. Il ouvre des comptes en Suisse, au Luxembourg, enfouit les les irrégularités administratives sous des sociétés écrans et pollue l'enquête en déposant de nombreux recours. Beaucoup de poursuites sont finalement abandonnées contre Jean-Noël Guérini, qui va devoir maintenant assumer le rôle obscur qu'a joué son frère pendant ses années de règne.

