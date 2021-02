Les infos de 5h - Isère : Lelandais impliqué dans plusieurs disparitions ?

publié le 18/02/2021 à 05:40

La disparition de leurs proches pourrait être liée à Nordahl Lelandais. C'est ce que la justice avait dit à ces trois familles de l'Isère il y a plusieurs mois. Leur dossier avait été rouvert suite à l'affaire Lelandais, le meurtre de la petite Maëlys et du caporal Noyer, mais depuis plus rien. Ces familles attendent désespérément des nouvelles. Nicolas, le fils de Janine Suppo est introuvable depuis septembre 2010.

"On ne sait rien donc c'est vrai que ça nous ronge depuis 10 ans. On n'est pas reçu par le juge, on attend. C'est insupportable. Nos disparus c'est comme si ils n'existaient plus. On a envie de savoir ce qu'ils sont devenus, c'est normal c'est humain", dit-elle.

"On est rien. On demande des choses, on ne nous répond pas. J'ai l'espoir de le revoir c'est tout. Je veux savoir. Il y a une souffrance qui est toujours là et j'aimerais bien que les juges entendent cette souffrance", poursuit-elle.

