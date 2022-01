Les infos de 12h30 - Harcèlement d'élus : vaste coup de filet dans un réseau antivax

Vaste coup de filet chez les antivax. Huit personnes ont été interpellées, toutes sont soupçonnées d'avoir harcelé des élus. Deux hommes et six femmes ont été arrêtés dans plusieurs départements. Ils ont entre 40 et 54 ans et sont soupçonnés d'appartenir à un même mouvement antivax particulièrement actif en ligne.

Ils auraient harcelé trois personnes : deux élus et un médecin. Ils seront jugés prochainement pour "harcèlement moral par un service de communication en ligne". Tous seraient rattachés à une mouvance antivax qui se ferait appeler les "VV", référence au film V comme Vendetta dans lequel un justicier lutte contre un État fasciste.

Les "VV" sont nés sur des réseaux de messagerie cryptés et compteraient plusieurs dizaines de membres. Avec pour méthode le harcèlement d'hommes politiques, de médias. Ils se définissent comme des "guerriers" qui combattent "la dictature nazie sanitaire".

