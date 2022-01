INVITÉ RTL - Coronavirus : "Je suis en guerre contre les antivax", affirme Raphaël Enthoven

Après les propos d'Emmanuel Macron dans une interview pour Le Parisien, contre les non-vaccinés, l'essayiste et philosophe Raphaël Enthoven réagit au micro de RTL.

À la question : "Êtes-vous aussi en guerre contre les non-vaccinés", il répond : "Pas les non-vaccinés, les gens font ce qu'ils veulent. Je suis en guerre contre les antivax, je suis en guerre contre les prosélytes. Je suis en guerre contre ces gens qui se font passer pour des résistants alors que c'est exactement le contraire de la Résistance, ce sont des gens qui sacrifient la vie des autres à la préservation de l'idée qu'ils se font de leur propre liberté".

"Je suis en guerre contre cette forme de bêtise qui est devenue dangereuse. En elle-même, la bêtise n'est pas un délit. Quand la bêtise est délétère, dangereuse et qu'il y a des morts parce qu'on les croit, je suis en guerre contre ça oui", ajoute Raphaël Enthoven.

Quant aux propos d'Emmanuel Macron sur les non-vaccinés, il "applaudit l'intention" mais "pas le lexique". "Non pas la grossièreté, Pompidou a dit emmerder aussi", réagit-il. "Quand Pompidou dit : 'Arrêtez d'emmerder les Français', il est maurassien, c'est-à-dire qu'il oppose le pays réel des gentils commerçants au pays légal des règlementeurs, des fiscalistes et du Fisc, etc... (...). Il met le lexique au service de la défense du pays réel, ce qui est un vieux truc maurrassien", poursuit le philosophe.

Je suis partisan de l'obligation vaccinale Raphaël Enthoven

"Quand Emmanuel Macron reprend ce lexique, il le met au service de la réglementation elle-même. C'est-à-dire que c'est un maurrassisme du pays légal et ça, ce n'est pas prudent. Et ça, c'est le signe qu'il est entré en campagne en réalité et je trouve ça imprudent", décrit encore l'essayiste. "Je suis partisan de l'obligation vaccinale (...). Ce n'est pas emmerder ou pas emmerder, il s'agit d'imposer aux gens tout simplement quelque chose qui n'est pas plus coercitif que l'obligation de payer ses impôts ou de s'arrêter au feu, en particulier en période de pandémie", conclut-il.