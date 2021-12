Mauvaise surprise pour une équipe de journalistes italiens lors d'un reportage en Roumanie. Alors qu'ils rencontraient une sénatrice anti-vaccin pour tenter de comprendre pourquoi le taux de vaccination est aussi bas dans le pays, ils ont été séquestrés par cette dernière puis ont passé plusieurs heures au poste de police.

L'interview s'est crispée au moment où la sénatrice Diana Sosoaca enchaînait les parallèles entre la situation sanitaire actuelle et la Seconde Guerre mondiale, rapporte la RTBF. Devant les questions des journalistes, l'élue demande aux journalistes de partir avant de changer son fusil d'épaule et de les enfermer dans son bureau. Dans la foulée, elle appelle la police et accuse l'équipe de tournage de s'être introduit chez elle et de l'avoir menacée.

Une fois arrivées, les forces de l'ordre embarquent les journalistes sous les demandes de Diana Sosoaca : "fouillez-les, ils ont sans doute volé des choses, et effacez toutes les images". Les Italiens restent pas moins de 8 heures au poste, et conservent leurs images, avant de pouvoir joindre l'ambassade.

Le reportage est finalement diffusé et provoque un tollé de l'autre côté des Alpes. À tel point que l'ambassadeur roumain à Rome est convoqué par le gouvernement. De son côté, Bucarest a condamné les agissements de Diana Sosoaca. Une enquête a été ouverte contre la sénatrice et son mari.