Nouvelle journée de recherches en Alsace pour tenter de retrouver Lina, 15 ans. L'adolescente a disparu depuis quatre jours, ne donnant aucune nouvelle. Samedi matin 23 septembre, elle s'est volatilisée pendant le trajet entre le domicile et la gare TER de Saint-Blaise-la-Roche. Après plusieurs battues citoyennes, les gendarmes sont à nouveau sur zone ce mercredi matin, ils s'intéressent particulièrement à des plans d'eau.

Le long du parcours supposé de Lina, il y a notamment deux étangs de pêche assez petits. Une opération de sondage doit être menée ce mercredi après-midi par des enquêteurs spécialisés, des gendarmes de la compagnie fluviale de Toulouse. Dix personnes seront sur place, dont sept plongeurs. Ces étangs privés appartiennent à une association de pêche. Ils sont entourés d'une clôture rigide de deux mètres de haut. La piste cyclable qui mène jusqu'à Saint-Blaise-la-Roche passe juste le long de ces étangs.

Sur place, l'ambiance a bien changé. Il n'y a plus les centaines de personnes qui participaient à des battues. Le pré voisin, rempli de voitures la veille, est aujourd'hui vide. L'heure est à l'attente devant ces étangs, qui ne représentent pas un travail facile pour les enquêteurs. L'eau est très loin d'être transparente.

