DOCUMENT RTL - Professeur tué à Dunkerque : "Une cellule familiale qui s'entendait très bien", décrit l'avocat

Huit jours après la mort de Patrice Charlemagne, le mystère reste entier autour du mobile du crime. La femme de cet universitaire de Dunkerque a avoué l'avoir poignardé après avoir fait croire à un cambriolage dans un premier temps. Certaines sources ont évoqué des tensions au sein du couple, même si elles ne se voyaient pas au quotidien.

"C'est vraiment de l'incompréhension, de la sidération, chez le frère et la maman de Patrice", confie Me François Rosseel, l'avocat de la victime. "C'est extrêmement difficile, c'est extrêmement soudain. C'est une cellule familiale qui s'entendait très bien, beaucoup de relations entre les deux frères, la maman, le fils… En apparence, une situation qui ne posait aucune difficulté, où tout allait très bien. La maman de Patrice aimait tant son fils que sa belle-fille et la petite-fille qui était arrivée il y a 20 mois et qui illuminait un peu cette cellule familiale".

"En apparence, c'était un couple tout à fait normal, il n'y avait strictement aucune difficulté. En tout cas, rien ne laissait présager quoi que ce soit", poursuit l'avocat. "Il n'y a pas de sentiment de trahison particulière. Bien entendu, c'est une douleur immense. Ils essaient de comprendre, ils attendent que l'instruction nous en dise un peu plus sur les raisons pour lesquelles elle serait passée à l'acte".

