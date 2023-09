L'animateur Bruno Guillon et sa famille séquestrés cette nuit par des cambrioleurs

Il était environ 3h40 du matin ce mercredi 27 septembre lorsque l'animateur Bruno Guillon, qui travaille sur Fun Radio et RTL, a été séquestré avec sa femme et son fils âgé de 14 ans dans leur maison des Yvelines. Il a ensuite appelé la police pour expliquer qu'il venait de se faire séquestrer et cambrioler.

Il explique que ce sont 4 individus qui ont pénétré dans son domicile en brisant la vitre de la chambre d'amis situé au rez-de-chaussée. Il s'agirait de cambrioleurs qui sont rentrés chez eux par effraction en les menaçant avec une arme de poing et un marteau.

Le parquet de Versailles précise que les agresseurs leur ont dérobé des bijoux, des montres et de la maroquinerie avant de fuir, sans pour autant dérober la voiture du couple. Le montant du préjudice est en cours d'estimation, indique le parquet.

Bruno Guillon et sa famille ne sont pas blessés physiquement mais en état de choc. Ils ne souhaitent pas s'exprimer pour l'instant.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info