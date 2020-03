publié le 05/03/2020 à 13:44

Ce jeudi 5 mars au matin, dans le Bas-Rhin, un TGV Strasbourg-Paris, à bord duquel se trouvaient plus de 340 passagers, a déraillé près d'Ingenheim, vers Saverne. Le conducteur est en urgence absolu, et vingt passagers sont plus légèrement blessés. L'un d'eux a parlé d'un "énorme choc". L'origine de l'accident serait un glissement de terrain dû à la pluie.

La motrice et les quatre voitures de tête ont déraillé, vers 7h45. La pluie tombait abondamment au moment de l'accident. Le conducteur de la rame TGV, lancée à pleine puissance, n'a pas eu le temps de freiner efficacement. Stéphanie Dommange, directrice régionale de la SNCF, explique qu'"il y aurait eu un glissement de terrain au moment où le train circulait sur la voie, aux alentours de 300km/h. Et donc, le train est sorti de la voie, mais est resté en ligne, debout."

Une enquête interne à la SNCF a été ouverte, le parquet, présent sur place, a également saisi la gendarmerie pour avoir tous les détails de cet accident, que beaucoup d'agents SNCF qualifient de "rarissime". 37 engins vont être dépêchés sur place pour libérer les voies. La circulation a été déviée le temps des investigations et les derniers passagers sont en train d'être pris en charge dans la salle polyvalente d'Ingenheim.

Coronavirus. Face à l'épidémie de coronavirus qui sévit notamment en France, une école du Val-d'Oise a été fermée ce jeudi 5 mars. 400 enfants y sont scolarisés. Au total, à travers le monde, 300 millions d'élèves sont privés d'école.

Économie - Mercredi, la Cour de cassation a rendu un arrêt requalifiant en "contrat de travail" la relation entre un chauffeur et l'entreprise Uber. La plus haute juridiction a ainsi confirmé un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris en janvier 2019.

Égalité femmes-hommes. Mercredi 4 mars, le Comité international olympique (CIO) a autorisé les nations à disposer de deux porte-drapeaux, un homme et une femme, à l'occasion de la cérémonie d’ouverture des Jeux. Une mesure non obligatoire.