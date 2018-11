VIDÉO - Espagne : un mort et 49 blessés dans le déraillement d'un train

publié le 20/11/2018 à 14:20

L'accident s'est produit ce mardi matin vers 6h15, dans la commune de Vacarisses, un petit village à 35 kilomètres de Barcelone. Le train de 6 wagons qui reliait la ville de Manresa à Barcelone a déraillé a-t-on appris auprès des services d'urgence. Le bilan est d'un mort, au moins cinq blessés graves et 44 blessés légers selon les derniers chiffres de la protection civile qui communique ces informations sur Twitter.



"Il y a eu un gros coup de frein, certains passagers sont tombés ou ont trébuché, les lumières se sont éteintes", a rapporté Mari Carmen, une victime de l'accident citée par le quotidien La Vanguardia. Selon cette passagère, les secours sont arrivés très rapidement sur place.

Quim Torra, le président de la Catalogne, a adressé sur Twitter, "ses condoléances et celles du gouvernement à la famille de la victime" et a salué "la rapidité et l'efficacité des services d'urgence sur place". Sur les 133 passagers du train, 83 personnes saines et sauves ont été prises en charge et transportées par autocar.

¿ ÚLTIMA HORA (11.00 h) #Vacarisses

Nuevo balance heridos o afectados (modifica anterior)

133 personas afectadas. De estas, 1 persona ha muerto, 5 heridos menos grave y han sido trasladados por SEM (1 Althaia, 2 a Parc Taulí, 2 a Mútua de Terrassa), 44 leves y 83 ilesos — Protecció civil (@emergenciescat) 20 novembre 2018

À cause d'un glissement de terrain

Ce déraillement aurait eu lieu à cause d'un glissement de terrain après les fortes pluies de ces derniers jours dans la zone, selon le gestionnaire du réseau ferroviaire Adif.



Le ministre de l’Équipement, José Luis Abalos, a expliqué à la radio Cadena Ser que les équipements installés dans cette zone pour faire face aux glissements de terrain n'avaient "pas résisté à la chute de roches". Il a annoncé que son ministère mènerait une enquête, avec des géologues.