Le coronavirus peut-il menacer les Jeux olympiques de l'été prochain ? Officiellement non. Si le Comité d'organisation des Jeux olympiques de Tokyo assure que "les Jeux auront lieu comme prévu", cela n'empêche pas les sportifs de s'inquiéter.

Comme Florent Manaudou, par exemple, qui s'interroge : "Les J.O ne sont pas essentiels au point de mettre ma santé en danger", a déclaré le nageur.

De son côté, Teddy Riner ne partage pas cet état d'esprit : "J'irai aux Jeux. Je vais laisser mes enfants si jamais ça craint mais j'irai. J'ai trop bossé pour laisser une médaille partir. (...) Il ne faut pas tomber dans la psychose mais surtout être prudent et rester vigilant à tout. Il faut écouter les informations même si parfois elles sont faussées", a déclaré le judoka français au micro de RTL.

Toutefois, il reconnait que "tout le monde est attentif et il faut l'être. Quand je voyage beaucoup je fais attention. (...) Les enfants, je les sors le moins possible et surtout j'évite les lieux publics."

