Coronavirus en France : 285 cas confirmés, le point sur la situation

publié le 04/03/2020 à 21:54

L'inquiétude grandit autour du coronavirus en France. L'épidémie touche désormais 285 personnes dans le pays, dont 15 se trouvent dans un état grave, a annoncé le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, ce mercredi 4 mars. "Ce jour à 16 heures, nous avons 285 cas confirmés, soit 73 de plus qu'hier, toujours 4 personnes décédées et 15 personnes en situation de réanimation", a précisé le numéro deux du ministère de la Santé, lors du point presse quotidien sur la maladie Covid-19.

Parmi ces cas, "172 font partie d'une chaîne de transmission ou d'un regroupement de cas, 52 sont de retour de l'étranger où circule le virus, 65 sont sans exposition identifiée" a-t-il précisé. Au total, treize régions sont touchées et la Guyane a rapporté ses premiers cas.

Le plus gros foyer de cas groupés reste le département de l'Oise, qui compte 99 cas. Dans ce département, le "patient zéro", qui expliquerait l'origine de la contamination, n'a toujours pas été identifié, selon le Pr Salomon.

Dans le reste de la France, la commune de La Balme, près d'Annecy, compte 30 cas confirmés et le Morbihan compte désormais 14 cas, soit un de plus que ce mardi 14 février. Par ailleurs, sept régions rapportent au moins dix cas : l'Auvergne-Rhône Alpes, la Bourgogne Franche-Comté, la Bretagne, le Grand Est, l'Ile-de-France et les Hauts-de-France.