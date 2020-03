publié le 04/03/2020 à 13:36

Le coronavirus sévit toujours en France, où 212 cas ont été identifiés et quatre personnes sont décédées. Une épidémie qui entraîne une ruée sur plusieurs produits, essentiellement les gels hydroalcooliques et les masques. Certains hôpitaux ont même été victimes de vols de masques, et les arnaquent fleurissent.

Dans l'Ain, les gendarmes ont saisi près de 100.000 masques périmés, pourtant en vente sur Le Bon Coin. À l'origine de l'enquête : le fabricant de ces masques, installé à Toulouse. Alerté pas un ami, qui lui signale la mise en vente massive de ses produits sur Le Bon Coin, le patron dépose une plainte auprès de la gendarmerie, pour comprendre qui propose sur Internet ses masques de protection de type FFP2, périmés depuis 2014.

Les investigations conduisent les gendarmes dans l'Ain, où le vendeur est localisé. Ils se font passer pour un acheteur, prennent rendez-vous il y a 10 jours. Ils interpellent ensuite l'individu et récupèrent l'incroyable stock : plus de 90.000 masques, emballés dans 180 cartons, mis en vente à 90.000 euros. L'homme est placé sous contrôle judiciaire, mais l'enquête ne fait que débuter.

Comment s'est-il procuré ce stock, qui aurait dû être détruit il y a 6 ans ? A-t-il des complices ? Les limiers de la brigade de recherche de Bourg-en-Bresse estiment qu'au moins 200.000 masques ont été écoulés avant l'interpellation de l'escroc.

