Coronavirus : ce que l’on sait des 4 morts

publié le 03/03/2020 à 19:46

Plus de 204 personnes contaminées et quatre personnes sont décédées du coronavirus en France depuis fin janvier.

Le quatrième décès concerne un homme de 92 ans dans le Morbihan, qui a perdu la vie mardi 3 mars. La première victime en France est un touriste chinois de 81 ans, décédé à Paris vendredi 14 février.

Concernant les deux autres personnes qui ont également perdu la vie, toutes deux résidaient dans l'Oise. Il s'agit d'une femme de 89 ans, hospitalisée dans les Hauts-de-France et originaire de Crépy-en-Valois. Elle est décédée lundi 2 mars. Peu avant, un enseignant de 60 ans est décédé mercredi 26 février. Lui aussi résidait à Crépy-en-Valois. Ce dernier était atteint d'une autre pathologie, et le coronavirus a aggravé son état de santé.



La région des Hauts-de-France est la plus touchée dans l'Hexagone avec comme foyer principal l'Oise, qui compte près de 64 personnes contaminées.