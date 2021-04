publié le 07/04/2021 à 13:28

C'est un pari complètement fou, idiot même, qui a failli très mal finir pour deux jeunes de 17 et 22 ans, à Besançon. Ils ont voulu tester l'une des restrictions liées au coronavirus : les fameux 10 kilomètres, pour savoir jusqu'où ça les mènerait. Le problème, c'est qu'ils se sont retrouvés en danger, dans les eaux glaciales du Doubs.

Cap plein sud pour ces deux camarades qui n'avaient manifestement pas bien préparé leur plan de route. Après quelques heures de marche, en fin de matinée, ils décident de franchir la rivière qui leur fait face à la nage. Problème, avec le courant dans les eaux glaciales, ils se retrouvent en très grand danger.

Un habitant de l'autre côté de la rive assiste à la scène et prévient immédiatement les policiers qui se rendent sur les lieux. Les fonctionnaires réussissent à sortir le duo de l'eau. Direction le véhicule de patrouille : chauffage au maximum, couvertures de survie et une sérieuse explication avec leurs sauveteurs, à qui ils expliquent très calmement leur projet inconscient. Les deux aventuriers, tirés d'affaire, ont été ramenés chez leurs parents, qui à coup sûr les confineront bien plus strictement.

