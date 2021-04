publié le 07/04/2021 à 08:25

À ma droite les Bleues. À ma gauche les rouges, et à la fin peut-être un champion tricolore de la coquillette ! On apprend ce mercredi matin que Lustucru s'apprête à racheter Panzani. Ce serait un mariage de raison car les marques françaises sont un peu à la peine.

C'est un peu tout le paradoxe de l'année, on a acheté près de 6.000 tonnes de pâtes l'année dernière en France. Au premier confinement, les Français s'étaient rués dans les supermarchés pour faire des stocks de pâtes, 9 kilos par personne. Un niveau jamais atteint depuis 10 ans et un marché qui a progressé de 12%, malheureusement ça ne profite pas forcément aux acteurs français du secteur puisque 64% des pâtes que nous mangeons viennent de l'étranger.

Ce sont notamment les marques distributeurs qui animent les marchés, et du coup la grande distribution tire les prix vers le bas. Autrement dit, on achète plus de coquillettes et de spaghettis, mais les acteurs historiques dégagent moins de rentabilité.

Qui plus est, le prix du blé a tendance à monter, l'équation devient donc difficile à tenir entre des prix de matière première qui montent et des prix en rayon qui baissent. Réaliser le mariage entre nos deux fleurons Lustucru et Panzani permettrait de réaliser des économies d'échelle, les fameuses synergies. Ce qui est original dans cette histoire, c'est que le petit Lustucru qui mangerait Panzani, quatre fois plus gros, avec en ligne de mire un secteur qui se développe très bien et qui dégage des marges : les sauces. Le bocal de bolognaise est très rentable, on parle de 600 millions d'euros.

