Doubs : un homme meurt noyé dans un accident de canoë, son fils secouru

publié le 05/04/2021 à 02:17

Un homme s'est noyé dimanche 4 avril après-midi à Baume-les-Dames dans le Doubs après que son canoë s'est retourné, tandis que son fils de trois ans a pu être sauvé, a-t-on appris auprès de la préfecture.

De manière accidentelle, le canoë s'est retourné et l'homme, qui n'avait pas de gilet de sauvetage, n'a pas pu, une fois ramené sur le bord de la rivière, être réanimé par les pompiers, a indiqué la préfecture, confirmant des informations de l'Est Républicain et France Bleu Besançon.

Son fils de trois et demi, qui avait lui un gilet de sauvetage, a été transporté à l'hôpital et son pronostic vital n'est pas engagé, selon la préfecture du Doubs. Une enquête a été confiée à la gendarmerie. La femme de la victime et leur autre fils, âgé de 11 ans ont assisté impuissants, depuis la rive, à l'accident, alors que la température de l'eau était inférieure à dix degrés, détaille l'Est républicain.