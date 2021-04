Coronavirus : quand l'immunité collective sera-t-elle atteinte ?

publié le 07/04/2021 à 12:22

L’immunité collective obtenue grâce aux vaccins fait l’objet de beaucoup de spéculations, pour certains ce sera en juillet, mais d’autres nous parlent de juin, qu’en est-il ?

Allons-nous bientôt être immunisé, c’est-à-dire qu’une majorité de la population résiste au virus et nous permettent de retrouver vie sociale et postillons ? Le commissaire européen Thierry Breton à répété ce week-end qu’il misait dessus pour le mois de juillet, mais mardi l’agence de presse Bloomberg à dévoilé une note interne de la commission européenne misant sur mi-juin à fin juin.

Selon les projections de l'exécutif européen, datées du 1er avril et qui détaillent le nombre de doses dont disposera chaque État membre d'ici fin juin, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie et les Pays-Bas seront ainsi en mesure d'avoir vacciné plus de 55% de leur population totale à la fin du premier semestre. Les livraisons de vaccins contre la Covid-19 grimpent à environ 360 millions de doses au deuxième trimestre, contre à peine plus de 100 millions sur les trois premiers mois de l'année.

Une notion encore floue

Mais il faut rester modeste. Au départ, il faut s’entendre sur la notion d’immunité collective, à partir de quel pourcentage est-elle atteinte ? L’Union européenne mise sur une immunité collective à partir de 70% des adultes vaccinés, mais Anthony Fauci l’immunologue américain qui parle à l’oreille de la Maison Blanche mise sur 80%, tandis que d’autres évoquent 85%.

Ensuite, les vaccins ne sont pas efficaces à 100% mais comme l’expliquait Karine Lacombe, cheffe du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, sur LCI : avec un vaccin efficace à 95%, il suffit que la couverture vaccinale atteigne 50 à 60% pour que l’intégralité de la population soit immunisée, même ceux qui ne veulent pas se vacciner

pour protéger les autres.

Thierry Breton mise sur 350 millions doses pour le mois de juin, alors que nous sommes en tout 450 millions en Europe, ça coince un peu. Et deux questions restent en suspens : faut-il vacciner les enfants et quelle efficacité en cas de nouveaux variants ?

Au sein de l’UE, nous recevons des doses en fonction de notre population et certains vont plus vite comme Malte ou le Danemark. Ces pays risquent d’atteindre cette immunité plus tôt au contraire de certains pays de l’Est qui risquent de l’atteindre plus tard. L'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie et les Pays-Bas devraient s’en sortir mais cela va créer un déséquilibre, même chose avec les pays du sud ou pour nous avec la Grande-Bretagne et les États-Unis, y aura-t-il des pays parias où la protection est plus lente ? À chaque victoire contre le coronavirus, son nouveau débat.