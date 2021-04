publié le 07/04/2021 à 09:14

Le coronavirus, une maladie sournoise que l'on découvre un peu plus chaque jour. Une étude nous apprend aujourd'hui qu'un malade sur trois a développé des troubles neurologiques ou psychiatriques.

Les dossiers de 240.000 patients ont été étudiés. Il s'agit de la plus grosse publication sur le sujet dans The Lancet Psychiatry. Conclusion : 17% souffrent d'anxiété, 14% de troubles de l'humeur. Les séquelles sont plus sévères chez ceux qui ont été hospitalisés en réanimation avec un risque d'AVC et d'hémorragie supérieur par rapport aux malades qui ont pu rester à la maison.

Au total, une personne sur trois souffre de troubles psychologiques ou neurologiques dans les six mois qui suivent l'infection. Le Covid long est une bombe à retardement avec des conséquences dans la vie personnelle, professionnelle et familiale. Les médecins qui suivent ces patients le répètent : la surveillance va durer des années. Il faut accompagner, prendre en charge les malades, au minimum 500.000 en France. Des centres de références commencent à s'organiser, mais ils sont pris d'assaut.

À écouter également dans ce journal :

Vaccins - En attendant de pouvoir produire son propre vaccin contre la Covid-19, la France va aider à produire celui des autres. Dès aujourd'hui, l'usine Delpharm située à Saint-Rémy-sur-Avre (Eure-et-Loir) démarre le conditionnement et la mise en flacons du Pfizer/BioNTech.



Entreprises - Le français Lustucru s'apprête à racheter son concurrent espagnol Panzani, dont le propriétaire serait prêt à céder sa marque pour 600 millions d'euros. Lustucru c'est 4% du marché de la patte en France, contre 28% pour Panzani.

Football - Le Bayern Munich reçoit le Paris Saint-Germain ce mercredi soir pour le match aller des quarts de finale. Sur place, les Parisiens vont tenter de prendre leur revanche après leur défaite face aux Allemands l'été dernier.