publié le 31/05/2019 à 08:53

Un canot pneumatique a chaviré près d'une petite chute d'eau jeudi 30 mai, dans le Bas-Rhin à Gerstheim, dans une zone réputée dangereuse. Le bilan est de trois morts, dont une petite fille de 6 ans et un proche qui a sauté à l'eau pour tenter de les secourir. Une fillette de 4 ans est toujours portée disparue.



Les quatre victimes appartiennent à la même famille allemande. Elle se trouvait sur une portion du fleuve interdite à la navigation, aux abords d'une sorte de cascade. Le danger était immense, comme l'explique le pompier Alain Koenig : "C'est une petite chute d'eau, un petit dénivelé et à cet endroit, le courant est vraiment très fort. il est extrêmement difficile sur une embarcation, et à plus forte raison pour un nageur d'en sortir".

"C'est vraiment un petit canot, très légèrement motorisé avec un petit moteur électrique", poursuit-il. Jeudi, ce père de famille, ses deux petites filles et un ami ont embarqué sur ce canot pneumatique en amont de cette petite cascade et se sont faits happés par le courant, particulièrement sur ce bras du Rhin.

