Coupe du Monde 2019 : Grace Geyoro, le renouveau des Bleues

Grace Geyoro est née à Kolwezi en République démocratique du Congo en 1997. Elle n'a que deux ans quand sa mère décide de quitter le pays. "Elle a laissé toute sa famille au Congo. Elle partait un petit peu dans l'inconnu mais je pense qu'aujourd'hui elle ne regrette pas parce que tout ce qu'elle voulait c'était une meilleure vie pour nous, qu'on puisse avoir la chance de réussir aussi, de faire des études", confie Grace au sujet de sa maman.



Cette meilleure vie, la famille Gueyoro va la trouver à Orléans, c'est là que Grace découvre le football dans les pas de son grand frère Yann qui a eu le malheur de la cantonner au rôle de gardienne. "Il me tirait des grosses frappes. Moi je lui disais 'Non, j'ai plus envie d'aller dans les buts'", confie avec humour la joueuse de l'équipe de France de football féminine. Elle le convainc alors d'inverser les rôles et prend goût au jeu.

Grace s'est depuis imposée comme l'un des plus beaux espoirs du football féminin français mais avec une idée en tête, ne pas mettre de côté sa part de féminité. "Les gens me disaient 'Tu fais vraiment du foot ?', parce que je mets des robes, je me maquille, je m'apprête", explique la joueuse. "J'arrive à faire la différence entre le foot où je suis agressive et en dehors où je passe ma vie à faire du shopping et regarder des vidéos de maquillage. Je suis une vraie fille", assure la jeune milieue de terrain des Bleues. Une footballeuse qui n'a pas peur d'assumer sa féminité avec beaucoup de caractère et d'humour.

Grace peut toujours compter sur le soutien indéfectible de sa maman dans cette nouvelle aventure. Elle vit un premier rêve, celui de porter le maillot bleu. À seulement 21 ans, la jeune joueuse du PSG est promise à un très bel avenir au sein de l'équipe de France. Décrocher le titre mondial le 7 juillet lui permettra peut-être d'en réaliser un autre, celui de devenir journaliste afin d'animer sa propre émission de sport.

1. Son parcours en club

Grace s'inscrit au club de l'US Orléans à l'âge de 8 ans, avant de rallier celui de Saint-Jean-de Braye, plus proche de chez elle. Elle continuera à faire ses armes dans le prestigieux INF de Clairefontaine. Elle n'a pas hésité à quitter le domicile familial à Orléans à seulement 13 ans pour intégrer le centre de formation, mais elle aurait pu ne jamais porter le maillot bleu.



Le choix de vie de ses parents quand elle n'était qu'un bébé a changé son destin. C’est là, à Clairefontaine, qu’elle est repérée par le club du PSG, dont elle intègre le centre de formation en 2012, à 15 ans. Grace joue son premier match de D1 lors de la saison 2014-2015 à seulement 17 ans.



Après une saison de transition, la joueuse se révèle en 2017 avec 14 matchs disputés. Elle devient ensuite une titulaire indiscutable de la formation parisienne. Elle a obtenu le titre de meilleure espoir de D1 2017, après 19 matchs joués. Et cette saison encore, la joueuse fait parler son talent, devenant ainsi une cadre du PSG.



2. Son parcours en sélection

Championne du Monde des moins de 17 ans en 2012 et titulaire de l'Euro des moins de 19 ans, elle est la pépite de cette équipe tricolore et représente son renouveau. C'est même qui marque le premier but de la finale face à l'Espagne. Après avoir été sélectionnée plusieurs fois en U20, notamment pour la Coupe du Monde, la joueuse est appelée en Equipe de France A en 2017 à seulement 20 ans. C’est le 22 janvier 2019 qu’elle connaît sa première sélection face à l’AFS (victoire française 2-0). Depuis, la joueuse a connu 19 autres sélections.

3. Ses qualités

Son sens du jeu et ses superbes touches de balles alliés à une polyvalence en milieu de terrain font d'elle une joueuse sur laquelle Corinne Diacre pourra compter.