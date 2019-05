publié le 31/05/2019 à 08:15

Après le Motorola One, le constructeur américain revient avec un second smartphone évoluant sous Android One, le Motorola One Vision. Officialisé le 28 mai, ce mobile plus ambitieux sera commercialisé début juin avec quelques atouts à faire valoir : un écran au format 21:9, une caméra poinçonné et un mode photo de nuit promettant des images de meilleures qualité lorsque la luminosité fait défaut. Le tout pour un prix raisonnable de 319 euros.



Le Motorola One Vision embarque un écran LCD de 6,3 pouces au format 21:9 proche du format cinémascope qui rappelle celui du dernier Xperia 1 de Sony. Cet affichage se montre plus avantageux pour le visionnage de vidéos car les films et les séries ne sont pas coupés par des bandes noires comme sur les autres smartphones. La marque précise que les contenus de Netflix et YouTube sont déjà adaptés à ce format.

La caméra frontale est logée dans un poinçon situé en haut à gauche de l'écran qui permet au constructeur de se passer d'une encoche. Mais le capteur est logé dans un trou plus gros que celui du Galaxy S10 de Samsung par exemple.

Malgré sa taille importante, le Motorola One Vision est plutôt léger et facile à prendre en main. Son boîtier est contenu sur 5,5 pouces et légèrement incurvé au dos pour faciliter l'utilisation. On retrouve à l'arrière un revêtement en verre Gorilla Glass, un capteur d'empreintes digitales et un double module caméra.



L'appareil photo principal est constitué d'un objectif 48 Mpx conçu par Samsung et d'un capteur 5 Mpx pour la profondeur de champ. Motorola insiste sur les capacités de l'appareil la nuit. Un mode proche du Night Insight des Google Pixel reconstruit les détails des images en combinant plusieurs clichés pris à des expositions différentes. Il faudra voir lors d'un test comment il se comporte par rapport aux derniers smartphones de Google, maîtres en la matière.

Le One Vision propose un double capteur 48 Mpx + 5 Mpx Crédit : Motorola

Pour le reste, le Motorola One Vision propose une fiche technique milieu de gamme avec un processeur Exynos 9609, 4 Go de mémoire et 128 Go d'espace de stockage qui devraient autoriser la plupart des usages habituels mais afficher ses limites pour le traitement des images en 3D et des jeux les plus exigeants. L'autonomie est assurée par une batterie de 3500 mAh accompagnée d'un chargeur rapide 15W. On retrouve aussi un port USB-C, une prise Jack et un haut-parleur mono.