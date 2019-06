Viols de mineurs en direct, un phénomène inquiétant

publié le 18/06/2019 à 11:32

Des grands chefs de la police judiciaire française s'envolent ce mardi 18 juin, pour Singapour où se tient toute la semaine un séminaire pour la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Des dizaines de milliers de kilomètres à parcourir pour parler d'un phénomène qui les inquiète particulièrement : le live streaming pédopornographique. Ce sont des viols de mineurs asiatiques en direct, payés, commandés et visionnés par des individus depuis l'Occident, notamment en France.



Et il faut parfois des mois d'enquête pour réussir à interpeller ces individus qui se croyaient à l'abri derrière leur ordinateur. Tout part souvent d'alertes envoyées par des agences étrangères comme le FBI. Les enquêteurs français prennent ensuite le relais, jusqu'à identifier le commanditaire.

Un ex-gendarme, un retraité, un directeur d'école... Ces individus sont soupçonnés d'avoir payé pour pouvoir regarder en direct des agressions sexuelles ou des viols d'enfants à l'étranger, pour l'essentiel aux Philippines. Des vidéos commandées sur internet, pour la modique somme de 50 dollars en moyenne. Certains exigent même un scénario précis, et commentent ce qu'ils voient.

Les policiers spécialisés ont déjà été saisis de 17 dossiers d'envergure internationale mais les mois à venir s'annoncent bien remplis avec plus d'une centaine de signalements impliquant des ressortissants français. Un travail titanesque pour seulement 16 enquêteurs et une qualification pénale parfois incertaine quand les commanditaires ne sont pas pris sur le fait et ont pris soin d'effacer toute image.