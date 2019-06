publié le 18/06/2019 à 18:38

La Coupe du Monde masculine 2022 de football a-t-elle été achetée par le Qatar avec la complicité de la France ? C'est ce que cherchent à savoir les enquêteurs qui ont placé Michel Platini en garde à vue, mardi 18 juin, dans le cadre de l'enquête française pour corruption sur les conditions d'attribution du prochain Mondial au Qatar.



Au cœur des soupçons de corruption, il y a un déjeuner secret du 23 novembre 2010 entre Nicolas Sarkozy, Michel Platini, le futur Émir du Qatar, Claude Guéant et l'ancienne conseillère au sport de l'Elysée, Sophie Dion (elle aussi placée en garde à vue).

Quelques jours plus tard, le 2 décembre 2010, Michel Platini votait pour le Qatar, désigné pays-hôte au 4e tour de scrutin devant les États-Unis. A-t-on forcé la main à l'ancien numéro 10 des Bleus, aujourd'hui âgé de 63 ans ? A-t-il obtenu des contre-parties ? Ses avocats assurent qu'il n'a rien à se reprocher et qu'il est totalement étranger à des faits qui le dépassent.

"Je ne suis pas un juge mais je ne pense pas qu'il a des choses à se reprocher (sic)", abonde l'ancien président de la Fifa Joseph Blatter, que Platini a joint par téléphone après ce déjeuner. "Il m'a dit : 'Sepp, attention, je crois que maintenant on va avoir un problème'". Selon le Suisse de 83 ans, l'idée initiale était d'attribuer en même temps les Coupes du Monde 2018 à la Russie et 2022 aux États-Unis, en tenant de dégager un consensus.



Mais avec l'intervention de la France en faveur du Qatar, le plan tombe semble-t-il à l'eau. Blatter poursuit : "Platini m'a dit : 'le Président (Nicolas sarkozy, ndlr) m'a demandé si moi ou peut-être quelques uns de mes amis pourraient soutenir la candidature du Qatar'. Je lui ai tout de suite demandé : 'est-ce qu'il t'a forcé, demandé de le faire ?' Il me dit 'non, non, mais quand le chef de l'État exprime un vœu, je dis on verra comment ça se passe'".

Le Ballon d'Or 1983, 1984 et 1985 a-t-il alors changé d'avis entre les États-Unis et le Qatar, avant et après ce déjeuner ? "Oui, ça c'est mon interprétation", reprend Blatter, pour qui Platini n'a rien à faire chez les juges. "Mais c'est à lui de se défendre devant les juges. Je ne sais pas pourquoi on l'a convoqué juste au moment où en France on joue le championnat du monde féminin".



In fine, selon Blatter, le Qatar n'a pas acheté la Coupe du Monde. "Ça n'a rien avoir avec de l'argent", estime-t-il, mais "probablement qu'il y avait des intérêts nationaux, c'est pour ça que le Président s'est personnellement occupé de ce cas". L'ex-président de la FIFA assure avoir lui-même voté pour les États-Unis.



Quand à ses relations avec Michel Platini, il souligne qu'ils n'ont "pas toujours été amis mais on s'est toujours respecté". Aujourd'hui, il "lui apporte un soutien humain (...) mais je ne peux pas m'immiscer dans la justice française", pour laquelle il se tient "bien sûr à la disposition".