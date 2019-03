publié le 16/03/2019 à 11:17

De premiers heurts ont éclaté entre membres des forces de l'ordre et manifestants ce samedi 16 mars sur les Champs-Élysées, lors du 18e acte de la mobilisation. À 11 heures, au moins 20 personnes avaient été interpellées, a annoncé la préfecture de police de Paris. Les policiers ont du faire usage de gaz lacrymogène et de canon à eau, a constaté une journaliste de l'AFP.



Pour ce 18e samedi de manifestations consécutif, les "gilets jaunes" avaient annoncé un "regain de mobilisation", l'intitulant même "l'ultimatum", dont Paris serait l'épicentre, même si d'autres actions sont prévues en province notamment à Bordeaux, Lyon ou encore Montpellier.

Éric Drouet, l'une des figures du mouvement, avait mis en garde au soir de l'acte 17 : "Maintenant, on va passer aux choses sérieuses : l'acte 18 arrive et ça, Macron, tu peux te méfier parce que ça va être un regain de mobilisation". Maxime Nicolle, une autre tête connue des "gilets jaunes", promettait une journée "mémorable", "un week-end parmi les plus importants depuis le début de cette mobilisation".

À Paris, la préfecture de police relève "un retour au principe de non-déclaration des manifestations", avec le "risque de cortèges 'sauvages'", puisque seul un rassemblement a été déclaré malgré les événements créés sur Facebook, dont un "Acte 18 - Ultimatum - La France entière à Paris".