publié le 21/02/2019

"Espèce de sioniste". Voilà l'une des insultes antisémites portées par l'un des manifestants du mouvement "gilets jaunes" à l'encontre d'Alain Finkielkraut samedi 16 février. Visionnée de nombreuses fois sur les réseaux sociaux, une vidéo a permis d'identifier cet l'homme qui est en garde à vue depuis ce mardi soir.



Alors que sa garde à vue a été prolongée, cet habitant de Mulhouse est connu pour avoir flirté avec l'islamisme radical et tient un magasin de téléphones portables sur lequel une pancarte indique désormais "fermé pour inventaire".

Parmi les clients habitués, Kyrvin tente de comprendre l'attitude du patron car il n'a jamais assisté à des propos ou gestes déplacés : "Je pense que c'est l'effet de foule, d'être en face d'une personne qui a tendance à agacer comme M. Finkielkraut. Ça m'a quand même surpris d'imaginer que cette personne pouvait se retrouver dans cette situation-là".

Les habitants de ce quartier de Mulhouse sont tous globalement surpris. Ahmed est le voisin du premier étage de l'immeuble où habite l'homme en garde à vue. Il n'a jamais eu de problèmes avec ce père de 5 enfants : "Il est tranquille, calme et normal avec moi. Je ne sais pas pourquoi il a perdu ses nerfs, il est normalement gentil".



Cette personne, âgée de 36 ans, a depuis son altercation avec le philosophe, nettoyé ses comptes sur les réseaux sociaux et notamment ses messages prouvant son attachement à la Palestine.

