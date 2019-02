publié le 20/02/2019 à 18:46

C'est tout simplement du jamais vu en France dans une affaire de ce type. La banque suisse UBS, première banque privée du monde, est condamnée à une amende record de 3,7 milliards d'euros pour pour démarche illicite et blanchiment de fraude fiscale. Il s'agit donc de la plus lourde peine jamais prononcée par la justice française dans une affaire d'évasion fiscale. Très clairement, c'est un jugement qui se veut exemplaire.



"Les faits sont d'une exceptionnelle gravité". Ce sont les mots de la présidente du tribunal, mercredi 20 février. "UBS a profité de sa notoriété mondiale, poursuit-elle, pour créer une énorme structure dédiée à l'évasion fiscale". Un système décortiqué pendant les six semaines de procès.

Des commerciaux suisses étaient envoyés à des événements mondains en France organisés par la filiale d'UBS, parvenant à convaincre à l'époque des milliers de clients de transférer leurs comptes en Suisse de manière illégale, cela pendant près de huit ans. C'est autant de milliards d'euros en moins dans les caisses du Trésor Public.

