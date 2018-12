publié le 16/12/2018 à 04:30

Camille Chamoux assume ses propos. Invitée ce samedi 15 décembre sur la plateau d'"On n'est pas couché" sur France 2 pour la promotion du film "Premières vacances" dans lequel elle joue, le chroniqueur Charles Consigny a interrogé l'actrice sur son altercation avec l'intellectuel Alain Finkielkraut sur ce même plateau il y a un an. Le samedi 25 novembre 2017, elle avait souhaité interpeller "papy Finkielkraut" et l'avait invité à sortir de chez lui après ses propos sur les étrangers et les femmes qui lui avaient déplu.



"Quand je suis venue dans cette émission, j'avais déjà écouté ses émissions et ses discours mais bien avant je connaissais déjà ce qu'il écrivait et je trouve que ça a été un très grand intellectuel", a d'abord reconnu la comédienne. Elle a simplement ajouté : "Je trouve juste qu'aujourd'hui, la plupart des choses qu'il dit sont déconnectées de la réalité".

Camille Chamoux évoque "notamment une espèce de figure très angoissante de l'étranger, de l'immigré, qu'il dressait comme une angoisse, vraiment c'était la peur, je lui ai dit : 'Mais sortez-de chez vous'". Elle explique avoir voulu pousser presque "avec affection" le philosophe à s'ouvrir au monde moderne. "Je voulais lui dire que dehors on n'a si peur que ça. Tout va bien", explique Camille Chamoux.



Elle ajoute malgré tout que ce soir-là, Alain Finkielkraut "a été relativement méprisant à (s)on égard en s'adressant à tout le monde sauf à (elle)". Elle confesse donc que "de l'énervement est remonté". Pour rappel, après avoir dénoncé la "petite marotte" d'Alain Finkielkraut, qui chercherait selon elle à "dégoter le sexisme dans tous les endroits où la cause c'est l'islam", la comédienne lui avait opposé sa propre vision des choses, ne cachant rien de son exaspération.



"Moi dans ma vie de femme (...) j'ai été beaucoup plus souvent oppressée, empêchée, par un discours de mâle blanc paternaliste qui pense tout connaître et tout savoir que par un mec rebeu qui me harcèle dans la rue. (...) Quand le mec rebeu il me harcèle dans la rue je lui réponds. Mais maintenant j'ai aussi envie de répondre à papy Finkielkraut", s'était agacée l'actrice. "Sortez de chez vous, Monsieur Finkielkraut", lui avait-t-elle ensuite lancé. Des propos qu'elle assume donc toujours un an plus tard.

