publié le 17/02/2019 à 10:44

Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris, après les injures proférées à l'encontre d'Alain Finkielkraut, en marge de la manifestation des "gilets jaunes", à Paris, samedi 16 février. Le philosophe et académicien a été injurié et sifflé dans le quartier de Montparnasse à Paris. Des injures d'une rare violence à caractère antisémite qui ont été filmées et relayées sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.



L'enquête a été ouverte du chef d'injure publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion, par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique. Cette enquête a été confiée à la BRDP.

"Barre toi, sale sioniste de merde", "grosse merde sioniste", "nous sommes le peuple", "la France elle est à nous", ont notamment crié plusieurs manifestants. Plusieurs responsables politiques, dont le président de la République, ont aussitôt condamné fermement ces faits. "Fils d’émigrés polonais devenu académicien français, Alain Finkielkraut n’est pas seulement un homme de lettres éminent mais le symbole de ce que la République permet à chacun. Les injures antisémites dont il a fait l’objet sont la négation absolue de ce que nous sommes et de ce qui fait de nous une grande nation. Nous ne les tolèrerons pas", a tweeté le chef de l'État.